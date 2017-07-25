BMW: Первый трехдверный электромобиль Mini запустят в серию уже в 2019 году, а все новые BMW будут «потенциально электрическими»

Сегодня немецкий автопроизводитель BMW официально объявил свои планы по поводу развития электромобильного направления принадлежащего компании бренда Mini. Первой «электричкой» некогда культового британского бренда станет переработанный вариант существующей трехдверной модели, причем его серийное производство начнется уже в 2019 году.

Платформу для электромобиля будут производить на баварских заводах в Ландсхуте и Дингольфинге (Германия), а окончательная сборка электро-Mini будет осуществляться в Оксфорде (Англия). Первый полноценный электромобиль Mini присоединится к обновленной линейке гибридов компании, в рамках которой поклонникам бренда также будут предлагаться подключаемый гибрид Mini Countryman.

В целом компания BMW собирается придерживаться новой стратегии NUMBER ONE > NEXT, согласно которой все модели бренда постепенно будут переведены «на электрические рельсы» за счет новой гибкой платформы.

Основные изменения в данном сегменте мы увидим после 2020 года, а пока новый электрический Mini присоединится к обновленному электрородстеру BMW i8, выход которого запланирован на 2018 год и полностью электрический кроссовер BMW X3, который появится на рынке в 2020 году.

Напомним, что по итогам 2016 года BMW стал третьим в мире производителем электромобилей, обойдя Nissan и уступив только BYD и Tesla.

Источник: Techcrunch