Питание «гигафабрики» Tesla обеспечит установленная на ее крыше 70-мегаваттная солнечная электростанция, которая будет крупнейшей станцией такого типа

Покрывать потребности фабрики Gigafactory, которая на прошлой неделе начала выпускать аккумуляторы, в электроэнергии будет 70-мегаваттная солнечная электростанция, построенная на крыше самой «гигафабрики». Планы строительства этой станции есть в документах компании для инвесторов, которые попали в распоряжение ресурса Electrek. Подлинность документов подтверждает ресурс The Verge, отмечая, что аналитики, побывавшие на «гигафабрике» на прошлой неделе, тоже имели возможность ознакомиться с этими планами. Именно тогда Tesla торжественно объявила о начале серийного выпуска литий-ионных аккумуляторных ячеек на «гигафабрике».

Как уже отмечалось вначале, массив из солнечных панелей суммарной мощностью 70 МВт установят на крыше здания. По словам Tesla, по завершении монтажных работ это будет крупнейшая солнечная электростанция такого типа. Она будет в семь раз больше текущего обладателя титула крупнейшей системы солнечных панелей накрышного расположения.

Цель проекта – сделать так, чтобы в удовлетворении своих энергопотребностей Gigafactory не находилась в прямой зависимости от ископаемых источников. Ожидается, что установленные на крыше здания солнечные панели обеспечат большую часть необходимой для работы фабрики энергии. Также отмечается, что все излишки электроэнергии, вырабатываемые солнечными панелями и не использованные сразу будут накапливаться в аккумуляторах Tesla Powerpack для использования в будущем. Учитывая насколько тесно связаны компании Tesla Motors и SolarCity, можно смело утверждать, что необходимые для «гигафабрики» солнечные панели изготовит именно последняя компания.

В Tesla Motors отмечают, что будучи полностью электрическим предприятием и используя экологически чистую энергию, «гигафабрика» сможет показать более высокую эффективность и внести огромный вклад в поддержание чистой окружающей среды. К слову, большая часть здания будет обогреваться за счет тепловой энергии, выделяемой при производстве аккумуляторов. Система водяного охлаждения-отопления с замкнутым контуром циркуляции будет использовать 1 514 165 литров воды, что на 80% меньше по сравнению с используемыми сейчас аналогами. Кроме того, построенный на территории «гигафабрики» перерабатывающий завод снимет вопрос утилизации, переработки и повторного использования старых аккумуляторов Tesla.

Как мы уже не раз писали, строительство Gigafactory разделено на несколько этапов, после завершения Phase 2 в следующем году завод начнет производить литий-ионных аккумуляторных ячеек суммарной емкостью 35 ГВт∙ч (годовой объем), чего будет достаточно для изготовления аккумуляторных блоков для 500 тыс. электромобилей Model 3. А после выхода на полную мощность в 2020 году ежегодные объемы возрастут до 150 ГВт∙ч, чего будет достаточно для выпуска более 1,5 млн электромобилей.

Источник: The Verge