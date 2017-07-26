Представлен смартфон Xiaomi Mi 5X и ОС MIUI 9, основанная на Android 7.0

Как и было обещано, компания Xiaomi сегодня на специальном мероприятии официально представила смартфон Mi 5X. Практически все о нем было известно заранее и никаких сюрпризов его анонс не преподнес, так что повторим и подведем итоги.

Начнем с того, что устройство получило популярную нынче сдвоенную основную камеру. Что тут скажешь, тренд есть тренд. Но что интересно, основная камера у новой модели Xiaomi Mi 5X такая же, как у нынешнего флагмана компании Xiaomi Mi 6. То есть, она включает два 12-мегапиксельных модуля (телефото и широкоугольный). Камера оснащена быстрым фазовым автофокусом снабжена и светодиодной вспышкой из двух разноцветных светодиодов. Наверняка здесь, как и у Xiaomi Mi 6, сразу есть режим портретной съемки для эффектного размытия заднего фона, возможности, которыми, собственно, и славятся подобные камеры. Фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп и позволяет снимать видео разрешением Full HD с частотой 30 к/с.

Аппаратная начинка, как уже говорилось ранее, включает однокристальную систему Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, которую можно расширить при помощи карт microSD, воспользовавшись вторым слотом SIM (да, слот здесь гибридный). Размер экрана составляет 5,5 дюйма, разрешение — 1920х1080 пикселей.

Емкость аккумулятора составляет 3080 мА•ч, дактилоскопический датчик находится на задней панели.

Из остальных особенностей новинки можно отметить тонкий алюминиевый корпус, практически незаметные изогнутые в форме буквы U полоски антенн у краев корпуса и специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, скрывающее отпечатки пальцев и снижающее количество бликов.

Из коробки Xiaomi Mi 5X будет работать под управлением новой ОС MIUI 9, которая была представлена одновременно со смартфоном. Как и ожидалось, новая MIUI 9 построена на ОС Android Nougat 7.0, что немного странно, учитывая наличие более новой версии, и приносит три ключевых новшества: автоматическое группирование по категориям и поиск фотографий по различным ключевым словам, функция, аналогичная той, что есть в сервисе Google Photos, умный ассистент, который станет доступен только после выхода международной версии прошивки (пока она доступна только для Китая), а также приложение Smart app launcher для быстрого запуска приложений и сервисов в зависимости от отображаемого на экране контента.

Как мы уже писали на днях, новая MIUI 9 будет доступна практически для любого аппарата компании, включая модели Mi 2 и Mi 2S, которыми до сих пор пользуются 5 млн человек.

Картинка ниже обеспечивает наглядное представление о популярности прошивки MIUI.

Xiaomi Mi 5X будет доступен в черном, золотом и розовом золотом цветовых вариантах, его стоимость составляет около $220.

Источник: gsmarena (1 и 2)