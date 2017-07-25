Презентация флагманского смартфона Nokia 8 запланирована на 16 августа

Компания HMD подготовила к выпуску свой флагманский Android-смартфон под брендом Nokia. Производитель уже начал рассылать приглашения на презентацию, которая запланирована на 16 августа.

По предварительным данным, смартфон Nokia 8 станет первым Android-устройством с брендом Nokia, оснащённым оптикой Carl Zeiss. Предполагается, что эта модель получит двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами. Также говорится о наличии 5,3-дюймового дисплея с разрешением 2560х1440 точек и процессора Qualcomm Snapdragon 835. Объём оперативной памяти может составлять 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. Заявлена поддержка двух SIM-карт.

По предварительным данным, цена смартфона Nokia 8 составит около €600.

Источник: The Verge