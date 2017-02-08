Чипы AMD Ryzen по площади примерно на 10% меньше сопоставимых решений Intel Skylake

Во время проведения конференции ISSCC (International Solid State Circuits Conference) компания AMD поделилась очередной порцией информации о грядущих процессорах на базе архитектуры Zen.

В частности, новая архитектура AMD позволяет уменьшить размеры кристалла чипа, примерно, на 10% по сравнению с сопоставимым решением от Intel. Так, 4 вычислительных ядра с поддержкой двух потоков на каждое ядро в случае AMD Zen занимают площадь 44 мм2, а для Intel этот показатель составляет 49 мм2. В обоих случаях применяется 14-нанометровый технологический процесс. Однако, похоже, инженеры AMD нашли способ повысить эффективность компоновки. Это также заметно и в случае кэш-памяти. Объём кэш-памяти второго уровня для каждого ядра у AMD в 2 раза выше, чем у Intel, но занимаемая площадь увеличилась менее, чем в 2 раз. Кэш-память третьего уровня одинакова и составляет 8 МБ, но у AMD она занимает площадь 16 мм2, а у Intel – 19,1 мм2.

Архитектура Zen содержит ряд улучшений по сравнению с предыдущей архитектурой. Так, ёмкостное сопротивление при переключении транзисторов снижено на 15%. Кроме того, дизайн конденсаторов переведён на основу MiM (metal-insulator-metal). Это позволило снизить рабочие напряжения, а также повысить точность управления напряжением и частотой каждого ядра. Вместе с тем, дизайн чипов AMD Zen предусматривает использование 12 слоёв металла против 13 слоёв в случае Intel.

Присутствовавшие на конференции аналитики и представители компании Intel согласились, что ядро Zen является конкурентоспособным. Однако ещё предстоит выяснить, сможет ли AMD трансформировать меньшие размеры чипов в экономию в производстве. Судя по предыдущим заявлениям AMD, новые процессоры Ryzen смогут достойно конкурировать с Intel Core i7.

Источник: techpowerup