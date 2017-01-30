«Работаем на опережение и держим порох сухим»: Глава по информбезопасности СНБО о государственной системе киберзащиты, успешно отразившей недавнее нападение на финансовую систему

Буквально на прошлой неделе Порошенко заявил о создании в Украине киберотдела, который может контратаковать российских хакеров, а сегодня пресс-служба СНБО опубликовала интервью руководителя Службы по вопросам информбезопасности Аппарата СНБО Валентина Петрова немецкому телеканалу ARD. В нем рассказывается о надежности и готовности IT-защиты Украины отражать самые сложные кибератаки.

По словам чиновника, государственная система кибербезопасности и киберзащиты предназначена прежде всего для защиты государственных ресурсов, используемых для хранения различной секретной информации, но ведомство постоянно развивает различные составляющие системы и расширяет ее возможности, чтобы предоставить необходимую защиту и для объектов критической инфраструктуры, причем не только оборонного, но и гражданского назначения.

Хакерские атаки на энергосистему Украины в конце 2015 года Петров назвал «первым случаем применения кибернетического оружия против объектов гражданской инфраструктуры на европейском континенте», который можно расценивать «как демонстрацию силы».

«Поскольку Украина последние три года превратилась в испытательную площадку российской современной техники, тактики и, в частности, кибернетического оружия, можно считать, что с одной стороны эти кибератаки были определенным испытанием», — отметил он, упомянув огромное число доказательств причастности России к этим нападениям. Знаковым в этом контексте является доктринальное определение Россией информационно-кибернетического пространства таким же операционным пространством, как воздух, море или космос, отметил глава отдела кибербезопасности Аппарата СНБО.

Не были оставлены без внимания и недавние кибератаки на разные финансовые институты, правительственные ведомства и объекты инфраструктуры. По словам Петрова, что атаки на Минфин и Госказначейство – это лишь небольшая часть атак, с которыми столкнулись специализированные украинские ведомства. И если бы злоумышленникам удалось сделать то, что они запланировали, то в декабре были бы заблокированы все платежи в госбюджет, все соцвыплаты, что могло бы привести к социальному взрыву.

По словам Петрова, что украинские специалисты сработали на опережение, поэтому другие атаки общественность не увидела.

«Я считаю, что это большой успех нашей системы кибербезопасности… Лучше готовиться заранее и отрабатывать возможные сценарии противодействия… Держим порох сухим и отрабатываем все мероприятия и возможные сценарии», – подытожил представитель СНБО.

Остается добавить, что под конец прошлого года СНБО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины.

Источник: СНБО