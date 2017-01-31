Разработаны умные очки, способные автоматически фокусироваться на тех предметах, на которые смотрит пользователь

С возрастом у многих людей развивается проблема зрения, когда они не могут сфокусировать взгляд на расположенных вблизи объектах (пресбиопия или возрастная дальнозоркость). В таком случае для чтения книг приходится использовать очки. Но хуже всего обстоят дела с управлением автомобилем, когда для просмотра данных GPS-навигатора нужно использовать очки, а для взгляда на дорогу – уже не нужно.

Карлос Мастранджело (Carlos Mastrangelo), преодолев рубеж в 50 лет, также столкнулся с указанной неприятностью. Но, будучи профессором электроники и вычислительной техники в Университете штата Юта, попытался решить эту проблему для себя. В итоге он создал умные очки, которые способны автоматически фокусироваться на тех предметах, на которые смотрит пользователь – вблизи или в удалении. Благодаря такому свойству нет необходимости постоянно надевать и снимать очки, как в случае с обычными корректирующими очками.

Созданные Карлосом Мастранджело умные очки основаны на жидких линзах. Они содержат сенсор расстояния в оправе, который при помощи инфракрасного излучения определяет расстояние до объекта. Полученная информация обрабатывается, после чего актуатору поступают сведения о том, как необходимо изменить кривизну жидких линз (изменить фокусное расстояние), чтобы сфокусироваться на этом объекте. Таким образом, очки выполняют ту функцию, которую уже не могут выполнять глаза из-за возрастных изменений (с возрастом хрусталик становится всё более плотным и постепенно утрачивает свою эластичность, из-за чего снижается его способность изменять кривизну).

Как отмечает разработчик, при переводе взгляда с одного предмета на другой, расположенный на другом расстоянии, очкам требуется всего 14 миллисекунд для корректировки фокусного расстояния. Заряда батареи, которая расположена в оправе, достаточно для работы в автономном режиме на протяжении 24 часов.

Карлос Мастранджело продемонстрировал своё изобретение на проходившей недавно выставке потребительской электроники CES 2017, и оно вызвало интерес у отраслевых специалистов. Соответствующая статья была опубликована в издании Optics Express.

Докторант Назмул Хасан (Nazmul Hasan) совместно с Карлосом Мастранджело в настоящее время работают над дизайном устройства, чтобы в конечном итоге получить более лёгкую, тонкую, стильную и удобную версию. Модель второго поколения помимо улучшенного дизайна также сможет похвастаться наличием сенсора для отслеживания взгляда пользователя и камеры определения глубины пространства. Дополнительные сенсоры позволят более точно определять, на что именно смотрит человек. Вместе с тем, они будут использовать дополнительную энергию, так что в устройство предстоит внедрить более ёмкую батарею, которая при этом сохранит компактные размеры и сможет разместиться в тонкой оправе.

Карлос Мастранджело рассчитывает, что финальная версия его умных очков станет доступной через 2-3 года. Цена устройства составит от $500 до $1000.

Источник: The Verge