«Роскосмос» объявил набор в отряд космонавтов, которые в будущем полетят к Луне

14 марта, то есть сегодня, Российская государственная корпорация «Роскосмос» начала отбирать кандидатов в отряд космонавтов. Победители конкурса станут первыми пилотами нового корабля «Федерация», который пока находится в стадии разработки, и первыми из россиян отправятся на Луну (сейчас компания нацеливается на 2030-е годы).

Перечень требований к кандидатам опубликован на сайте «Роскосмоса». Согласно им, на место в отряде космонавтов могут претендовать граждане России не старше 35 лет с высшим образованием.

Приоритетом пользуются специалисты с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности. Кандидаты также должны знать английский язык и «иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой». Граждане, нарушавшие законодательство по защите государственной тайны, к конкурсу не допускаются. Кроме того, кандидатам предстоит пройти отбор по уровню образования и профессиональным навыкам, психологическим качествам, состоянию здоровья и уровню физической подготовки.

Источник: meduza