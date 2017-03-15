Siempo создала смартфон, за которым вы не захотите «залипать» подолгу

Смартфоны стали неотъемлемым атрибутом современной жизни, с их помощью можно решить множество задач. Вместе с тем, у некоторых пользователей возникает своеобразная зависимость от гаджета. Компания Siempo решила вышибать клин другим клином и разработала смартфон, призванный бороться с зависимостью от смартфона.

Смартфон Siempo отличается от прочих подобных устройств своим программным интерфейсом. Вместо традиционного домашнего окна Android в этом устройстве предлагается собственная оболочка с небогатым набором возможностей, что призвано не допустить многочасового общения с гаджетом. При этом все привычные возможности смартфона имеются в наличии, но спрятаны таким образом, чтобы добраться к ним было не очень легко. В случае необходимости пользователь может совершать звонки, работать с сообщениями, картами, камерой, но приложения браузера и электронной почты «ограничены». Однако не уточняется, о каких именно ограничениях идёт речь.

Вместе с тем, ланчер Siempo не выводит перечня всех установленных приложений, а предлагает список доступных для выполнения задач, которые не потребуют много времени и позволят быстро расстаться с аппаратом после их выполнения. Например, Intention Field позволяет создавать заметки и напоминания, отправлять текстовые сообщения, создавать контакты. При помощи функции Mindful Morning можно заблокировать смартфон и заниматься другими делами, например, медитацией. Также предусмотрена физическая кнопка, нажатие на которую предотвращает появление уведомлений на заданный период времени. При этом определённые доверенные контакты всё же смогут пробиться через блокаду.

Siempo пока не торопится делиться подробными техническими характеристиками одноимённого смартфона. Пользователи получат аппарат с 4-дюймовым дисплеем, покрытым защитным стеклом Gorilla Glass, 4-ядерным процессором с частотой 1 ГГц, флэш-памятью ёмкостью 8 ГБ, камерой с высоким разрешением, батареей ёмкостью 1600 мАч и традиционными интерфейсами подключения.

Siempo запустила кампанию на Kickstarter, чтобы собрать средства, необходимые для выпуска такого ограничивающего смартфона. Всего разработчики планируют собрать $500 тыс. На момент подготовки материала бекеры пожертвовали около $32 тыс. В случае успеха, выпустить готовый аппарат планируется в декабре этого года. Розничная цена устройства составит $319, по предзаказу купить гаджет можно за $279.

Источник: Engadget