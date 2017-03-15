Следующий флагманский смартфон LG скорее всего получит такой же FullVision-экран, как у LG G6

Представленный в рамках выставки MWC 2017 смартфон LG G6 скорее всего окажется не единственной моделью южнокорейского производителя с дисплеем подобного формата — ожидается, что FullVision-экран получит и следующий флагман компании LG G7. При этом речь не идет о полном аналоге, свежая модель получит матрицу того же типа, но с обновленными характеристиками.

Напомним, что смартфон LG G6 оснастили необычным 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440×2880 точек, «вытянутым» соотношением сторон 18:9 (2:1), скругленными углами и минимальными рамками. Экран FullVision для следующего флагмана скорее всего сохранит только последние три характеристики, тогда как диагональ и разрешение матрицы будут больше.

Отметим, что компания LG уже запатентовала бренд и логотип FullVision в США, Европе и Южной Корее, что явно указывает на то, что это не просто удачный единичный эксперимент, а действительно стоящая идея, на которую у производителя серьезные планы. Естественно, официального подтверждения тому, что следующий флагман LG G7 получит матрицу такого типа пока нет и быть не может, но вероятность данного события весьма велика.

Источник: PhoneArena