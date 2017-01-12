Смартфон HTC U Ultra: корпус из стекла и металла, дополнительный дисплей, ИИ Sense Companion и отсутствие аудиоразъема

Как и ожидалось, компания HTC анонсировала новую серию смартфонов U и новый флагман в рамках этой линейки — U Ultra.

Устройство получило новый дизайн, теперь смартфон изготавливается из металла и стекла. Такая конструкция получила название Liquid Surface. Компания потратила много времени на подбор материалов, которые могли бы имитировать не только внешний вид, но и ощущение жидкости. Поверхность корпуса гладкая, а заднюю панель вполне можно использовать как зеркало.

Смартфон HTC U Ultra содержит 5,7-дюймовый дисплей Super LCD 5 с Quad HD разрешением 2560х1440 точек. Над основным экраном расположен дополнительный 2-дюймовый дисплей с разрешением 160×1040 точек. Ширина дополнительного экрана немного меньше, чем у основного, и он выровнен по правому краю. Слева расположена лицевая камера. На дополнительный экран могут выводиться время и дата, уведомления, иконки вызова приложений, наиболее часто используемые контакты и другие данные.

Смартфон HTC U Ultra содержит процессор Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Несмотря на наличие немалого внутреннего хранилища, HTC добавила в новинку слот для установки карт памяти формата MicroSD ёмкостью до 2 ТБ. На задней панели расположена 12-мегапиксельная камера на базе технологии UltraPixel. Она дополнена лазерным автофокусом, фазовым автофокусом, двойной вспышкой, оптической системой стабилизации изображения и объективом с апертурой f/1.8. Камера на лицевой панели содержит 16-мегапиксельный сенсор и поддерживает режим UltraPixel, который позволяет создавать 4-мегапиксельный снимки.

Представленная модель лишилась 3,5-миллиметрового звукового разъёма, а наушники теперь предлагается подключать либо беспроводным способом, либо через порт USB-C. В комплект поставки включаются наушники USonic с таким интерфейсом. Но, судя по всему, они совместимы только с мобильными устройствами HTC, несмотря на использование универсального разъёма. Комплектный аккумулятор имеет ёмкость 3000 мАч.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 7. Особенностью нового смартфона HTC U Ultra стала поддержка фирменного ИИ Sense Companion. Благодаря этому устройство может делать полезные подсказки. Например, изучив привычки пользователя, смартфон может подсказать подзарядить батарею, если посчитает, что владелец будет длительное время находиться вдали от розеток, а текущего уровня заряда окажется недостаточно для функционирования на протяжении этого времени. Также устройство может изучить прогноз погоды и порекомендовать одеться потеплее перед выходом пользователя на улицу. Нечто подобное было в модели Huawei Magic.

Смартфон HTC U Ultra с 64 ГБ встроенной памяти уже доступен для предварительного заказа на сайте HTC.com по цене $749. На выбор пользователей доступны чёрный, белый, синий и розовый варианты цветового исполнения корпуса. Поставки новинки для Тайваня запланированы на конец января, а для других регионов – на март. Дополнительно будет предлагаться и ограниченная версия с сапфировым стеклом и 128 ГБ флэш-памяти, но её цена и сроки начала продаж пока не сообщаются.

Источник: The Verge