Смартфон Oppo F3 Plus получил две селфи-камеры

Модельный ряд смартфонов Oppo пополнился новым устройством F Oppo F3 Plus, ориентированным на любителей селфи.

Новинка оснащена 6-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением, покрытым защитным стеклом Gorilla Glass 5. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость хранилища можно расширить при помощи карты памяти. Основная камера на задней панели содержит 16-мегапиксельный 1/2,8-дюймовый сенсор Sony IMX398, дополненную автофокусом Dual Pixel, двухтоновой LED вспышкой и объективом с диафрагмой f/1.7.

На лицевой панели доступны сразу две камеры. Одна из них предназначена для съёмок больших компаний или одного пользователя на фоне различных объектов. Она содержит 8-мегапиксельный 1/3-дюймовый сенсор и широкоугольный объектив (угол обзора 120 градусов) с диафрагмой f/2.0. Вторая камера содержит 16-мегапиксельный сенсор и объектив со стандартным углом зрения. Она позволяет снимать только себя любимого. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Color OS 3.0.

Точные сроки начала продаж и цена смартфона Oppo F3 Plus пока не сообщаются. Первоначально он поступит в продажу в Индии.

Источник: gsmarena