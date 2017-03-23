Состоялся полномасштабный релиз игры Mass Effect: Andromeda, но она разочаровала игроков

После длительного периода разработки и переносов сроков выхода наконец состоялся релиз игры Mass Effect: Andromeda. Игра вышла в США 21 марта, а жителям Европы она стала доступна 23 марта. Ещё за 5 дней до релиза подписчики сервис EA Access смогли опробовать 10-часовую тестовую версию игры. Игра доступна для платформ ПК, PS4 и Xbox One.

В центре сюжета Mass Effect: Andromeda семья Райдеров. Отец семейства — просто сюжетный персонаж. А вот игрок будет управлять либо его сыном, либо дочерью — участниками инициативы «Андромеда». Она была создана в 2176 году для того, чтобы дать шанс на «новое будущее» продвинутым цивилизациям Млечного пути. Ковчег «Гиперион» был отправлен в 2185 году. Игроку будет присвоен титул Первопроходца — грубо говоря, главы своего ковчега, который обладает качествами лидера, бойца и тому подобного. Действие игры разворачивается в скоплении Элея, где «сканирование показало наличие нескольких пригодных для жизни планет».

Несмотря на длительный период разработки, игра Mass Effect: Andromeda оказалась далека от ожиданий фанатов серии. Сразу же после получения доступа к тестовой версии на профильных ресурсах и форумах начали появляться жалобы игроков на ненатуральную лицевую анимацию, общие ошибки анимации, модели персонажей, слабый сюжет, слабое влияние действий игрока на сюжет, слабые диалоги, скучные второстепенные задания, плохую оптимизацию, недоработанный интерфейс. Некоторые игроки даже назвали Mass Effect: Andromeda худшей игрой в серии и худшей RPG в истории BioWare. Среди достоинств игры отмечают улучшенную боевую систему. И кому-то всё же понравился сюжет. На момент подготовки материала средний балл экспертов на Metacritic составляет 77 из 100, средний бал игроков – 4,3 из 10.

В компании BioWare в Twitter пообещали устранить ошибки и недоработки в Mass Effect: Andromeda. Однако пока не уточняется, когда следует ожидать появления патча и какие именно проблемы будут исправлены.

Тем временем, некоторые магазины уже начали предлагать скидки на игру Mass Effect: Andromeda.