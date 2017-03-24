Создана чувствительная искусственная кожа из графена, позволяющая генерировать энергию для своей работы, а в будущем – и для протезов

Исследователи из Университета Глазго разработали новый тип искусственной кожи, которая более чувствительна, чем наша собственная. Она создана всего лишь из одного атомного слоя графена и функционирует в качестве мягкого эпидермиса, обладающего сенсорной чувствительностью.

Кроме того, такая сенсорная кожа является полностью автономной. Под слоем графена расположена солнечная панель. Графеновый слой достаточно прозрачный и пропускает около 98% доступного света. Таким образом, для полноценного функционирования устройства достаточно лишь солнечного света.

Новый материал может применяться в робототехнике для создания более реалистичных роботов, способных чувствовать прикосновения. Кроме того, он будет востребован и в медицине. С помощью такой искусственной кожи можно помочь пациентам после ампутации конечностей.

Так, доктор Равиндер Дахия уже начал разрабатывать протезы рук, которые можно печатать на 3D-принтере. Благодаря отсутствию батарей и невысокой стоимости материалов, цена такой роботизированной руки с искусственной кожей составит около $350. Это значительно дешевле, чем стандартные протезы с питанием от батарей. Обычно они стоят десятки тысяч долларов. При этом искусственные конечности будут достаточно лёгкими и чувствительными. Новый материал также может использоваться и в других целях, например, в чувствительных сенсорах для спортсменов или диабетиков.

Вместе с тем, Равиндер Дахия заявляет, что он находится лишь в начале пути. В дальнейшем он намерен заняться развитием технологии генерации энергии, чтобы её было достаточно не только для питания сенсора искусственной кожи, но и для моторов роботизированных конечностей. Это позволит создать полностью энергонезависимые протезы.

Источник: Engadget