Tag Heuer и Intel создали модульные умные часы на Android Wear 2.0 за $1600

Как и ожидалось, сегодня швейцарский производитель элитных наручных часов Tag Heuer анонсировал свои новые умные часы под управлением новейшей ОС Android Wear 2.0 – Tag Heuer Connected Modular 45.

Некоторые ключевые особенности и параметры устройства угадываются прямиком из его названия: модульность, возможность подключения смартфона и диаметр корпуса – 45 мм. Пожалуй, Tag Heuer Connected Modular 45 – это самые сбалансированные во всех отношениях умные часы с Android Wear 2.0, если забыть о имиджевой составляющей продукта и, как следствие, очень нескромной цене. Стоят новые Tag Heuer Connected Modular 45 еще дороже оригинальной модели Connected – $1600 (некоторые ресурсы пишут о $1650) против $1500. К слову, обновление Android Wear 2.0 выйдет для оригинальной модели Connected выйдет до конца текущего месяца.

Для начала отметим, что Tag Heuer Connected Modular 45 создавались совместно с Intel. Вице-президент подразделения Intel New Technology Group Джерри Ботиста уверяет, что Tag Heuer Connected Modular 45 – это далеко не обычные умные часы с Android Wear в дорогостоящем корпусе. По его словам, Tag Heuer и Intel создавали эти часы, строго придерживаясь высоких отраслевых стандартов к качеству компонентов для дорогостоящих механических часов.

Упомянутая в начале текста «модульность» подразумевает широкие возможности настройки внешнего вида часов (в общей сложности 56 различных вариантов). Заинтересованные покупатели смогут кастомизировать устройство перед покупкой посредством веб-сервиса компании, выбирая не только между множеством вариантов цветового исполнения и ремешков, но и подбирая прочие более мелкие детали вроде различных модульных компонентов, застежек и выступов в месте крепления ремешка. Концепция не нова, такое мы уже видели на примере сервиса Moto Maker, позволяющего кастомизировать устройство перед покупкой согласно своим пожеланиям. Но Tag Heuer пошли еще дальше – после неизбежного устаревания Tag Heuer Connected Modular 45 можно будет обменять основной модуль часов на механическую модель либо же отдать весь комплект в обмен на хронограф Heuer 02T Tourbillon Chronograph.

Часы Tag Heuer Connected Modular 45 заключены в цельнометаллический корпус. Примечательно здесь то, что Intel и Tag удалось сохранить модуль NFC, так что часы можно будет использовать для проведения мобильных платежей Android Pay. Дисплей часов имеет круглую форму, выполнен по технологии AMOLED, характеризуется размером 1,39 дюйма по диагонали и разрешением 400х400 пикселей. Никаких «неактивных» секций, как было у Motorola Moto 360, здесь нет. Дисплей окружен кольцом, под которым размещены все необходимые для стабильной работы беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth антенны. Конструкторам также удалось найти место датчик освещенности. Сверху экран часов прикрыт сапфировым стеклом.

Что касается остальных технических характеристик, часы построены на базе энергоэффективного процессора Intel Atom Z34XX. Объем ОЗУ составляет 1 ГБ, встроенной флэш-памяти предусмотрено 4 ГБ. По заверениям производителя, Tag Heuer Connected Modular 45 способны проработать автономно до 30 часов (Емкость аккумулятора — 410 мА*ч) даже при включенной подсветке экрана (режим ambient mode). Здесь нет ни LTE, ни датчика ЧСС. Зато есть GPS и защита от воды – благодаря специальной защитной мембране микрофона, не пропускающей воду, устройство выдерживает погружения под воду на глубину до 30 метров.

Толщина корпуса Tag Heuer Connected Modular 45 составляет 13,2 мм. Это больше, чем у Apple Watch, но меньше по сравнению с недавно выпущенными конкурирующими моделями на Android Wear.

Еще одна интересная особенность часов Tag Heuer Connected Modular – интеллектуальный виртуальный помощник собственной разработки Intel, который в конечном итоге появится на большем числе устройств. Особых подробностей разработчики не разглашают, но кое-что все-таки известно. Этот помощник, у которого не будет ни имени, ни пола, будет давать подсказки и различные рекомендации, основываясь не только на времени суток, но и на том, чем в конкретный момент занят пользователь. Так, например, увидев, что пользователь задержался на работе из-за большой нагрузки, помощник отобразит все уведомления уже по приходу домой и не будет надоедать ими в офисе. Как и Siri и Google Assistant, разработка Intel сможет обрабатывать сложные запросы, учитывая контекст. На момент запуска часов помощника на них не будет, он придет позже, причем не только на эту модель, но и на устройства партнеров Intel, включая Oakley.

Пока неясно, зачем на устройстве, где уже есть Google Assistant, еще один помощник, но Ботиста говорит, что решение Intel будет выделяться своими способностями на фоне конкурентов. Похоже, что Intel просто решила и себе обзавестись персональным помощником, чтобы не отставать от Apple, Microsoft, Google и Amazon, у которых подобные продукты есть уже давно.

Подытоживая, можно сказать, что часы Tag Heuer Connected Modular 45, которые, по словам создателей, являются «новым опытом в отслеживании времени», получились достаточно интересным продуктом. Смогут ли они повторить успех первой модели, покажет время.

Источник: The Verge