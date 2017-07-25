Toyota выпустит электромобиль на твердотельных батареях, который будет заряжаться за несколько минут, но не раньше 2022 года

Японский автопроизводитель Toyota ведет разработку электромобиля с блоком аккумуляторных батарей нового типа, который обеспечит существенный прирост запаса хода и сокращение времени зарядки по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на японскую ежедневную газету Chunichi Shimbun.

Сообщается, что будущий электромобиль Toyota получит полностью новую платформу и будет работать на твердотельных батареях, которые обеспечат возможность перезарядки в течение нескольких минут. Для сравнения, современные электромобили, оснащенные обычными литий-ионными аккумуляторами, имеют запас хода от 300 до 400 км в зависимости от модели и заряжаются минимум 20-30 минут даже при использовании различных технологий быстрой зарядки.

По данным источника, электромобиль должен выйти на рынок в 2022 году. Представитель Toyota Кайо Дой отказался комментировать эти сведения, но отметил, что компания планирует выпустить коммерческие полностью твердотельные батареи к 2020 году.

Toyota планирует приступить к производству электромобилей с 2019 года в Китае, но эта модель будет основана на существующей C-HR и использовать литий-ионные батареи.

Отметим, что Samsung SDI, которая ранее обещала аккумуляторы удвоенной плотности (600 км на одном заряде) для электромобилей тоже работает над твердотельными аккумуляторами, а также литий-металлическими и литий-воздушными аккумуляторами. Неужели именно электромобили приведут к долгожданной аккумуляторной революции?

Источник: Reuters