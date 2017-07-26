TP-Link объявила о начале продаж в Украине умных энергосберегающих ламп LB100, LB110, LB120 и LB130 по цене от 888 грн

Компания TP-Link вывела на украинский рынок линейку энергосберегающих Wi-Fi ламп для умного дома, которая состоит из четырех моделей – LB100, LB110, LB120 и LB130. C помощью фирменного приложения Kasa для Android и iOS пользователь сможет удаленно включать и выключать лампы, менять их уровень яркости, контролировать энергопотребление и даже менять цвет освещения. Помимо прочего, такие лампы позволят экономить за счет более низкого энергопотребления.

Модель LB100 является наиболее доступной в линейке, при этом она обладает всеми базовыми преимуществами старших моделей. В частности, ее можно удаленно включать и выключать, а также менять уровень освещения, выбирая более яркий свет для активной работы или мягкий свет для отдыха. Также можно создать собственное расписание для включения и выключения света в определенное время, а в случае необходимости — воспользоваться одним из предустановленных шаблонов освещения, выбрав оптимальный вариант для сна, чтения или кинопросмотра. При яркости в 600 люмен лампа LB100 потребляет 8 Вт, а срок ее службы составляет 13,7 лет (при ежедневном использовании на протяжении 3 часов).

Модель LB110 отличается от предыдущей более высоким уровнем яркости (800 люмен) и энергопотребления (11 Вт), а также увеличенным до 22,8 лет сроком службы при ежедневном использовании на протяжении 3 часов. Кроме этого с помощью приложения Kasa лампа поможет вести мониторинг энергопотребления и лучше контролировать расходы.

Лампа LB120 умеет настраивать яркость и теплоту света в диапазоне от 2700К до 6500К. Дневной свет хорош для активной работы, а более «теплое» свечение создаст атмосферу уюта и комфорта. Также новинка поддерживает циркадный режим, который автоматически настраивает яркость в зависимости от времени суток, подбирая нужное освещение утром и вечером. В остальном технические характеристики LB120 такие же, как и у LB110.

Главное преимущество модели LB130 – возможность изменения не только яркости и теплоты, но и цвета подсветки во всем RGB-диапазоне. Все остальные спецификации модели выглядят так же, как и у младшей LB120.

Отметим, что рекомендованная розничная цена умной лампы LB100 составляет 888 грн, LB110 — 999 грн, LB120 — 1199 грн и LB130 — 1555 грн.

Источник: TP-Link