Украинский стартап Sixa начал принимать предзаказы на аксессуар Rivvr, способный превратить VR-шлем в полностью беспроводное устройство

В конце прошлого года украинский стартап Sixa представил необычное устройство Rivvr, которое способно превратить VR-шлем в полностью беспроводное устройство. Все, кому хочется избавиться от лишних кабелей теперь могут предзаказать данное устройство стоимостью около $200, причем стоит поспешить, так как первая партия ограничена количеством в 4000 экземпляров.

Отметим, что Rivvr представляет собой дополнительный аксессуар, который физически подключается к гарнитуре тремя кабелями (USB, HDMI и питанием), после чего остается только подсоединить VR-шлем к ПК и общей беспроводной сети и начинать играть.

В отличие от других устройств, которые передают весь необходимый поток по воздуху, Rivvr использует собственную запатентованную технологию сжатия, передавая с компьютера поток всего 40-80 Мбит/с. Задержка составляет 11 мс, однако в стартапе надеются сократить это время до 6 мс.

Основное преимущество Rivvr состоит в том, что в распоряжении разработчиков попадает фирменное программное обеспечение Sixa, с помощью которого пользователи получают доступ к высокопроизводительному виртуальному компьютеру в облаке. В стартапе надеются, что в синергии с мощными облачными компьютерами Rivvr сможет произвести революцию в области виртуальной реальности.

На данный момент Sixa предлагает две версии Rivvr — Lite с батареей на три часа работы весит примерно 400 грамм и закрепляется непосредственно на ремне шлема. Версия Rivvr Plus оснащена более мощной батареей, которая может работать до пяти часов, она весит почти 600 грамм и крепится на поясе игрока. Rivvr Lite доступен по цене $200, а Rivvr Plus будет стоить $250.

Отметим, что по информации представителей Sixa у стартапа уже есть все необходимое для производства аксессуара. По словам разработчиков, Rivvr совместим с любыми VR-устройствами, в том числе Oculus Rift и HTC Vive. Создатели уже успели показать устройство на CES 2017 и собрать $3,5 млн от инвесторов из Кремниевой долины и Украины.

Источник: AIN.UA