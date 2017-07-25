«Українська мить» – некоммерческий фотосток украинской исторической и современной фотографии

Украинцы Юрий Баланюк, Даниил Цьвок, Юлия Мартин запустили фотосток сугубо украинских фотографий «Українська мить», рассказывает ресурс ain.

«Українська мить» – это некоммерческим проект, по крайней мере, на текущем этапе развития. Его цель – показать миру Украину и ее таланты.

На данный момент сервис предлагается в качестве предварительной версии, а весь имеющийся в нем контент доступен для скачивания бесплатно, но только после регистрации. Естественно, фотографы могут при желании самостоятельно добавлять свои работы в фотосток.

«Мы сформировали консолидированную платформу, где есть стоковая, художественная и архивная фотография, но украинская! Уникальность заключается в том, что у нас есть привязка ко времени и описанию фотографии: когда она была сделана и при каких обстоятельствах», — пояснили в команде проекта.

Цель площадки — продвигать идеи национальной идентичности украинского народа, а заодно и помочь украинским фотографам заявить о себе.

«Мы точно знаем, что в Украине есть люди, которые умеют оперировать инструментами современного мира — в частности цифровым фото — настолько круто, что способны потрясти весь мир. Помните, как фото с Майдана фотокора Владислава Мусиенко покорило один из самых престижных в мире конкурс репортажной фотографии World Press Photo 2015?» — заявил СЕО проекта Юрий Баланюк.

На сегодняшний день на сайте представлено около 2000 различных работ от украинских художников и фотографов. Как отмечалось выше, пока что сервис является некоммерческим и изображения раздают задаром (естественно, не для перепродажи), но в будущем планируют сделать все необходимое, чтобы у фотографов появилась возможность зарабатывать деньги за свой честный труд, а бизнес мог покупать качественные украинские изображения. В то же время создатели подчеркивают, что проект задумывался прежде всего, как социальный продукт, а его коммерческая составляющая находится на втором плане. Собственно, заниматься вопросами монетизации авторы планируют только в том случае, если платформа привлечет как минимум миллион пользователей. Предварительно рассматривают подписочную модель для обычного контента, а для эксклюзивного контента, вероятно, применят аукционную модель.

Сейчас «Українська мить» существует исключительно за счет основателей, которые уже вложили в проект 250 000 грн. Авторы отмечают, что целевой аудиторией сервиса могут быть не только украинцы, но и иностранцы, которым интересна Украина, ее история, архитектура, природа, культура и люди.

Источник: ain