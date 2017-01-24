В Киеве электронный билет появится сначала в скоростных трамваях на Борщаговке и Троещине, затем на фуникулере и электричке и только потом в другом общественном транспорте

Генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко сообщил на своей facebook-странице подробности внедрения в Киеве проекта «электронный билет» или, другими словами, автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Глава крупнейшей столичной системы общественного транспорта отметил, что «Киевпастранс» весьма сильно заинтересован в скорейшей реализации данной системы, так как электронный билет создаст немало преимуществ как для города, так и для пассажиров.

«Внедрение электронного билета будет происходить поэтапно: сначала на Борщаговской и Троещинской линиях скоростного трамвая, фуникулере и городской электричке, а потом во всем наземном пассажирском транспорте.» — отметил директор КП «Киевпастранс»

Таким образом, после скоростного трамвая на Борщаговке и Троещине, фуникулера и городской электрички, е-билеты внедрят во всем наземном пассажирском транспорте Киева. Первыми там смогут опробовать электронные билеты пассажиры маршрутов автобусного парка №6, в котором насчитывается более 130 единиц подвижного состава (маршруты №21, 46, 73, 101, 114, 550 и т.д.).

Данный парк был выбран по той причине, что все автобусы в нем уже оборудованы электронными компостерами. Также Дмитрий Левченко отметил, что внедрение электронного билета на всех маршрутах КП «Киевпастранс» планируют начать до конца текущего года.

Напомним, что 17 января 2017 года Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №4121, который внедрил правовые механизмы для единого электронного билета для всех видов общественного транспорта в Украине: метро, трамваев, троллейбусов, городских электричек и т.д.

Источник: КП «Киевпастранс»