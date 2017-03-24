В приложении Facebook Messenger появились реакции и упоминания в групповых чатах

Один из самых популярных сервисов мгновенного обмена сообщениями Facebook Messenger продолжает свой квест по добавлению всевозможных функций и возможностей. Последним пополнением арсенала возможностей мессенджера стали реакции и поддержка упоминаний. Оба новшества станут доступны пользователям по всему миру «в ближайшие дни», развертывание соответствующего обновления уже началось.

Всего пользователям доступно семь реакций, которые они могут применять к любому сообщению в цепочке. Помимо стандартных реакций, знакомых по основному приложению Facebook, есть еще одна – «дизлайк» («Не нравится»). Напомним, в прошлом Facebook выступала против кнопки «не нравится», считая ее «потенциальным инструментом унижения других пользователей». В данном случае «дизлайк» позиционируется как аналог слову «нет». Чтобы добавить реакцию нужно нажать и удерживать палец на сообщении, которое вы хотите оценить. Затем выбрать нужную реакцию из списка доступных.

Пользователь видит небольшую анимацию каждый раз, когда кто-то оценивает его сообщения. Это при условии, что он находится в приложении. Если же мессенджер закрыт, то пользователю будет отправлено соответствующее уведомление. Находясь в окошке чата, пользователь может просмотреть общее число проставленных реакций в нижней части экрана. После нажатия на эту область открывается подробная информация реакциям и людям, которые их поставили. Остается добавить, что реакции доступны для всех типов сообщений. То есть, оценивать можно не только текстовые ответы, но и стикеры, видео, изображения, GIF-файлы и даже другие эмоции.

Что же касается второй новшества – упоминаний, они должны пригодиться в групповых чатах, когда нужно привлечь внимание конкретного участника. Просто введите символ @ и несколько первых букв имени пользователя. Затем выберите нужного человека из списка и напишите ему сообщение, которое он точно не пропустит – система отправит ему отдельное уведомление, что его упомянули в чате.

Источник: Facebook