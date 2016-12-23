В Украине запустили SMS-сервис для борьбы с рейдерством

Министерство юстиции Украины и «Лига:Закон» представили новый сервис под названием «SMS-МАЯК», который станет дополнительным инструментом в борьбе с рейдерством. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павел Мороз.

«В вопросе незаконного завладения имуществом принципиальным моментом является время, поэтому чем быстрее законный владелец среагирует на захват имущества, тем больше имеет шансов вернуть украденное без потерь. «SMS-МАЯК» — именно тот проект, который существенно повышает шансы на оперативное реагирование и эффективную защиту нарушенных прав», — сказал Мороз.

По его словам, по закону заинтересованное лицо имеет возможность наложить запрет на проведение регистрационных действий сроком до 10 суток, чтобы в течение этого периода иметь возможность обратиться в суд и остановить незаконные действия. Он также отметил, что запуск новой услуги стал возможен благодаря плодотворному сотрудничеству с ООО «Лига:Закон», на технической базе которого был запущен данный сервис.

Генеральный директор государственного предприятия «Национальные информационные системы» Станислав Лурье заверил, что предприятие, как технический администратор данного сервиса, приложит все усилия для стабильного функционирования механизма и создания новых электронных сервисов, которые будут способствовать борьбе с рейдерством и улучшению инвестиционного климата страны.

«Это первый пилотный проект подобного плана, и мы надеемся, что общественность положительно оценит нашу совместную работу», — резюмировал он.

Для того, чтобы начать пользоваться новым сервисом, гражданам достаточно сделать 3 простых шага:

получить регистрационный номер имущества,

проверить наличие номера в реестре,

поставить имущество на контроль.

С этого момента владелец сможет узнать обо всех изменениях в реестре через SMS-сообщения, в виде электронного письма, а также через оповещения в кабинете пользователя программы «SMS-МАЯК».

Источник: «Укринформ»