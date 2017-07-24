В Украине запустился виртуальный оператор LycaMobile, базовый предоплаченный тариф стоит 130 грн/мес. (300 минут звонков, 16 ГБ интернета и 300 SMS)

Как и ожидалось, крупнейший в мире виртуальный оператор (MVNO) LycaMobile официально объявил о запуске на украинском рынке. Для работы с ним необходимо будет приобрести специальную карту SIM, карты должны стать доступными в ближайшие недели, причем раздавать их будут бесплатно (форма заявки для заказа).

Для предоставления услуг мобильной связи и интернета в нашей стране LycaMobile будет использовать инфраструктуру 3G-оператора «Тримоб», который входит в «Укртелеком» СКМ. А там, где покрытия последнего будет недостаточно, украинский LycaMobile будет использовать сети «Vodafone Украина» — для этого Lyca Group подписала с оператором отдельное соглашение о внутреннем роуминге. Видимо, договора «Тримоб» о национальном роуминге с Vodafone Украина в данном случае оказалось недостаточно.

Пока что перечень тарифов LycaMobile ограничен двумя предложениями, нацеленными на абонентов предоплаченной связи. Базовый пакет «Все в одному L» за 130 грн в месяц включает в себя 300 минут национальных и международных звонков внутри сети LycaMobile (перечень стран, в которых работает Lycamobile, есть на официальном сайте), 16 ГБ национального мобильного интернета и 300 национальных сообщений SMS. Второй тариф, который называется «Все в одному XL», стоит 200 грн в месяц. В рамках этого плана можно получить 500 минут звонков, 25 ГБ трафика и 500 SMS. Предложений для контрактных абонентов от LycaMobile пока не предвидится, зато обещают еще 5-6 припейд-тарифов в будущем. Отметим, что при использовании украинской карточки LycaMobile за рубежом будут действовать роуминговые тарифы, которые должны объявить чуть позже.

Гендиректор компании Укртелеком Юрий Курмаз заявил о планах инвестировать $2 млн в ядро сети ТриМоба. Партнером проекта выступил также экс-владелец телеканала Тонис Владимир Костерин. Он отметил, что Lycamobile рассчитывает привлечь 1 млн абонентов уже к концу этого года. По словам Костерина, он получил опцион в обмен на рыночный анализ и помощь при выходе на рынок, свою долю в предприятии он не разглашает.

Источник: liga.net, LycaMobile и ain