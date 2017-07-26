В Житомире начала работать 3G-cеть от lifecell, абоненты получили 20 ГБ трафика на 10 дней в подарок

Оператор мобильной связи lifecell объявил об официальном запуске сети 3G в Житомире, последнем среди областных центров, покрытых связью третьего поколения. По случаю празднования этого долгожданного события, оператор подарил своим клиентам в Житомире возможность использовать 20 ГБ 3G мобильного интернета на 10 дней.

С 26 июля высокоскоростная 3G-сеть оператора официально работает в Житомире и еще в 342 городах и населенных пунктах Житомирской области после успешного тестирования покрытия специалистами компании.

Теперь жители и гости Житомира смогут свободно пользоваться всеми преимуществами 3G-сетей — быстро загружать приложения и контент, совершать видеозвонки, смотреть онлайн-видео и слушать онлайн-музыку. А также пользоваться мессенджером BiP, музыкальным приложением fizy и загружать файлы в хранилище lifebox без тарификации трафика.

Отметим, что вчера оператор lifecell объявил, что обеспокоен незаконными действиями конкурентов, которые информируют потребителей о запуске услуги до получения официального разрешения УГЦР.

«Компания lifecell ожидает запуск 3G в Житомире, ведь согласно законодательству, все участники рынка имеют право начать предоставление услуг 3G на определенной территории Украины и объявлять о старте технология в публичном пространстве только с момента получения официального разрешения от УГЦР» — отметили в пресс-службе lifecell.

Вчера свои 3G-сети в Житомире и области также запустили операторы Киевстар и Vodafone Украина.

Источник: lifecell