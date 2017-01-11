Яндекс.Такси запустил безналичную оплату банковскими картами в Киеве

С сегодняшнего дня сервис Яндекс.Такси начал принимать к оплате банковские карты в Киеве. Напомним, что с момента запуска сервиса в октябре прошлого года, расплатиться с водителем такси, вызванного с помощью соответствующего приложения, можно было только наличными.

После привязки карты в приложении нужная сумма будет списываться в конце поездки автоматически. Данный способ оплаты более удобен в том случае, если пользователь сервиса не привык носить с собой наличные или же водитель не имеет при себе сдачи с крупной купюры. В том же приложении с помощью карты можно также перечислить водителю «чаевые» — достаточно выбрать процент заранее или в конце поездки.

Отметим, что по статистике Яндекс.Такси за декабрь 2016 года, в городах, где уже запущена оплата картой, пользователи оплачивают таким способом в среднем каждую пятую поездку.

Напомним, что Яндекс.Такси запустилось в Киеве осенью 2016 года, сейчас к нему подключено около 4000 машин из 16 таксопарков и диспетчерских. Помимо Киева, Яндекс.Такси доступно в Харькове и Днепре, а также в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и России. В общей сложности с Яндекс.Такси работают более 120 тысяч водителей из 1200 таксопарков и диспетчерских.

Источник: Яндекс