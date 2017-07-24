Защищенный смартфон Samsung Galaxy S8 Active получит аккумулятор емкостью 4000 мА∙ч, опубликованы «живые» фото и видео с его участием

До анонса смартфона Samsung Galaxy Note8, намеченного на 23 августа, ассортимент южнокорейской компании должна пополнить еще одна видная модель из категории защищенных устройств. Конечно же, речь о смартфоне Samsung Galaxy S8 Active, который в последнее время все чаще фигурирует в различных утечках, что еще раз говорит о его приближающейся премьере. Очередная утечка позволяет взглянуть на грядущую новинку. Причем одновременно в сети появились и живые фотографии, и видеоролик с участием Galaxy S8 Active.

Как видно, внешне Samsung Galaxy S8 Active отличается от оригинальной модели ожидаемым образом. Это усиленная конструкция корпуса, защищающая аппарат от ударов, пыли и брызг. Как сообщается, металлическими у аппарата будут только грани, тогда как сам корпус изготовлен из поликарбоната. Размер экрана, судя по картинке, будет таким же, как у оригинальной модели, то есть 5,8 дюйма по диагонали, но боковые края по очевидной причине (из соображений прочности) сделаны обычными, а не загнутыми, как у обычной модели Galaxy S8.

Еще одна важная деталь – емкость аккумулятора Samsung Galaxy S8 Active будет существенно выше, чем у оригинальной модели – 4000 мА∙ч против 3000 мА∙ч. В результате защищенная модель окажется примерно в полтора раза толще, но в данном случае это второстепенно.

Место ранее характерной для серии кнопки Active Key на боковой грани заняла кнопка для вызова персонального помощника Bixby Bixby, перепрограммировать которую не выйдет (производитель не дает такой возможности). Как и в предыдущих моделях серии, вместо аппаратных кнопок управления здесь используются виртуальные аналоги, изображаемые на экране. Дактилоскопический датчик находится на задней панели справа от 12-мегапиксельной камеры, там же, только в самом низу, нанесено хорошо заметное название модели Galaxy S8 Active.

Отличий по другим техническим характеристикам от оригинальной модели у защищенной Samsung Galaxy S8 Active быть не должно. То есть, здесь ожидается SoC Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также Samsung Galaxy S8 Active должен поддерживать беспроводную зарядку и работать из коробки под управлением ОС Android 7.0 Nougat. Точных данных о цене и сроках выхода пока, увы, нет.

Источник: AndroidPolice