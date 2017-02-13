Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау поучаствовал в съемке панорам Гренландии для Google Street View

Сир Джейме Ланнистер из «Игры престолов», если судить по фильму, не слишком-то и любит север, чего не скажешь об играющем этот персонаж датском актере Николае Костере-Вальдау, который недавно отправился в южную часть Гренландии с панорамной Trekker-камерой за спиной, чтобы сделать несколько впечатляющих снимков для Google Street View. Снимков, которые наглядно демонстрируют последствия глобальных климатических изменений в этом регионе.
Ниже приводим фотографии с коротким описанием:
«Выброшенные на берег киты» в районе озера Hullet. На снимке показаны ледяные глыбы, отколовшиеся от соседнего ледника. Каждый год позади ледяной дамбы формируется ледниковое озеро с плавающими в нем айсбергами, недавно отколовшимися от ледника. В конечном итоге происходит прорыв и после того как вода отступает на ее месте остаются огромные куски льда. Эти гиганты будут медленно таять до тех пор, пока озеро снова не наполнится позже в этом году.
Руины Гардара (религиозного центра поселений викингов в Гренландии в XII веке). Объект находится в поселке Игалику, где на сегодняшний день проживает 27 человек.
А вот и сам поселок Игалику, основанный в 1783 году датско-норвежским торговцем и колониальным администратором Андерсом Ольсеном и его женой коренной гренландкой Туперной.
Захватывающий вид с горы Illerfissavik, возносящейся на высоту 1760 метров над уровнем моря.
Возле термальных источников Uunartoq. Крошечный причал и кабинка для переодевания – единственные опознавательные знаки этого места.
В Игалику можно регулярно наблюдать северное сияние.
Вертолет экспедиции у подножья ледника. В предыдущие годы эта голая земля была плотно покрыта льдами и снегами. Очередное свидетельство рекордных темпов таяния ледников в этом регионе.
Николай Костер-Вальдау стал первым знаменитым актером, принимавшим участие в создании снимков Google Street View. После путешествия в своем официальном блоге актер обратился ко всем с просьбой объединиться с целью более глубокого изучения процесса глобальных изменений климата и принятия соответствующих действий на глобальном уровне.
Источник: The Guardian