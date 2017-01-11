Chuwi анонсирует флагманский планшет Chuwi Hi13

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3 ноября мы запостили сообщение на странице Chuwi в Twitter с анонсом нашей работы над новым планшетом с процессором Intel Apollo и разрешением экрана 3000х2000 точек.

Теперь у нас есть дополнительная информация о нашем флагманском планшете. Он называется Hi13, оснащается большим 13,5-дюймовым экраном и был показан на CES 2017.

Вот некоторые его характеристики:

1.  13,5-дюймовый дисплей с разрешением 3000×2000 точек, соотноешние сторон 3:2.

2.  Процессор Intel Apollo Lake Celeron N3450 плюс графика девятого поколения Graphics 500.

3.  Операционная система Windows 10 Home.

4. 4 ГБ оперативной памяти DDR3L плюс 64 ГБ встроенной eMMC.

5.  Отсоединяющаяся клавиатура плюс поддержка стилуса.

6. Двустандартный Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и порт USB Type-C.

Hi13 против Surface Book (сравнение экранов):

Hi13 Surface Book
Размер экрана: 13,5 дюймов 13,5 дюймов
Разрешение: 3000×2000 точек 3000×2000 точек
Плотность пикселей (PPI): 267 267
Соотношение сторон: 3:2 3:2
Контрастность: 1700:1 1700:1
Яркость (нит): 400 400
Сенсор: 10 одновременных касаний (мульти-тач) 10 одновременных касаний (мульти-тач)
Цветовой охват (sRGB): 100%< 100%

Apollo Lake Platform (N3450) в сравнении с Cherry Trail Platform (X5-Z8300):

По сравнению с платформой Cherry Trail, производительность процессора Apollo Lake увеличилась на 50%, производительность графики на 70%. (Источник: Intel)

Celeron N3450 Atom x5-Z8300
Платформа Apollo Lake Cherry Trail
Дата запуска: Q3’16 Q2’15
Техпроцесс: 14 nm 14 nm
Микроархитектура: Goldmont Airmont
Ядра: 4 4
Потоки: 4 4
Частота ЦПУ: 2,20 ГГц 1,84 ГГц
Встроенная графика: Intel HD Graphics 500 Intel HD Graphics
Частота графики : 700 МГц 500 МГц
Функциональные блоки процессора: 12 12
Цена: $107 $21

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