Chuwi анонсирует флагманский планшет Chuwi Hi13

3 ноября мы запостили сообщение на странице Chuwi в Twitter с анонсом нашей работы над новым планшетом с процессором Intel Apollo и разрешением экрана 3000х2000 точек.

The upcoming new product, what do you think of it? @Daniel_Rubino @TechTabletscom @bradlinder pic.twitter.com/669BHVkvf1

— Chuwi Tablet (@chuwidotcom) November 4, 2016