Chuwi анонсирует флагманский планшет Chuwi Hi13

3 ноября мы запостили сообщение на странице Chuwi в Twitter с анонсом нашей работы над новым планшетом с процессором Intel Apollo и разрешением экрана 3000х2000 точек.
The upcoming new product, what do you think of it? @Daniel_Rubino @TechTabletscom @bradlinder pic.twitter.com/669BHVkvf1
— Chuwi Tablet (@chuwidotcom) November 4, 2016
Теперь у нас есть дополнительная информация о нашем флагманском планшете. Он называется Hi13, оснащается большим 13,5-дюймовым экраном и был показан на CES 2017.
Вот некоторые его характеристики:
1. 13,5-дюймовый дисплей с разрешением 3000×2000 точек, соотноешние сторон 3:2.
2. Процессор Intel Apollo Lake Celeron N3450 плюс графика девятого поколения Graphics 500.
3. Операционная система Windows 10 Home.
4. 4 ГБ оперативной памяти DDR3L плюс 64 ГБ встроенной eMMC.
5. Отсоединяющаяся клавиатура плюс поддержка стилуса.
6. Двустандартный Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и порт USB Type-C.
Hi13 против Surface Book (сравнение экранов):
|Hi13
|Surface Book
|Размер экрана:
|13,5 дюймов
|13,5 дюймов
|Разрешение:
|3000×2000 точек
|3000×2000 точек
|Плотность пикселей (PPI):
|267
|267
|Соотношение сторон:
|3:2
|3:2
|Контрастность:
|1700:1
|1700:1
|Яркость (нит):
|400
|400
|Сенсор:
|10 одновременных касаний (мульти-тач)
|10 одновременных касаний (мульти-тач)
|Цветовой охват (sRGB):
|100%<
|100%
Apollo Lake Platform (N3450) в сравнении с Cherry Trail Platform (X5-Z8300):
По сравнению с платформой Cherry Trail, производительность процессора Apollo Lake увеличилась на 50%, производительность графики на 70%. (Источник: Intel)
|Celeron N3450
|Atom x5-Z8300
|Платформа：
|Apollo Lake
|Cherry Trail
|Дата запуска:
|Q3’16
|Q2’15
|Техпроцесс:
|14 nm
|14 nm
|Микроархитектура:
|Goldmont
|Airmont
|Ядра:
|4
|4
|Потоки:
|4
|4
|Частота ЦПУ:
|2,20 ГГц
|1,84 ГГц
|Встроенная графика:
|Intel HD Graphics 500
|Intel HD Graphics
|Частота графики :
|700 МГц
|500 МГц
|Функциональные блоки процессора:
|12
|12
|Цена:
|$107
|$21