Привлечь средства под малый бизнес в Украине станет проще

Малый бизнес в Украине получил возможность пользоваться программами по доверительному финансированию

В Украине начинается новая эпоха он-лайн кредитования малого бизнеса. С 28 марта компания MO Cash запускает IT-платформу по краунфандингу — уникальную альтернативу банковским кредитам и депозитам.

В последние время набирает популярность новая тенденция — технологический краудфандинг. Как отмечают организаторы Выставки потребительской электроники (CES), которая проходит ежегодно в Лас-Вегасе, самые сенсационные гаджеты в Лас-Вегас привозят не огромные корпорации, а стартапы. Благодаря краудфандингу таких открытий будет с каждым годом больше.

Как тут не отметить стартап Healbe, который сейчас бьет рекорды по сбору средств. Его фитнес-браслет GoBe, умеющий подсчитывать поступающие в организм калории, уже собрал на платформе Indiegogo более $1 млн из запланированных изначально $100 тыс.

«Народный сбор средств» или Р2В-кредитование существует давно. Его суть заключается в том, что любой желающий может собрать средства для реализации своего проекта на специальных краудфандинговых платформах.

Одно из главных отличий программы по краунфандингу от традиционных финансовых услуг — отсутствие посредников при получении кредита. При этом вкладчики и заемщики получают наиболее выгодные условия по размещению или привлечению средств. В их числе: выгодные процентные ставки, кротчайшие сроки рассмотрения заявок, отсутствие залогов и страхование рисков.

После регистрации на IT-платформе MO Кеш заемщик или инвестор получает «личный кабинет», в котором он может осуществлять трансакции между картами, следить за графиками выполнения обязательств и т.д.

Для оценки рисков заемщику нужно будет предоставить паспорт, налоговую декларацию и документ подтверждающий факт уплаты налогов, бизнес-план, выписку из банковского счета, отчет о финансовом результате и отчет Бюро кредитных историй.

В свою очередь инвесторам бизнес-проекты интересны, прежде всего, доходностью и возможностью контролировать развитие проекта. Кроме того они могут минимизировать риски за счет возможности диверсификации вкладов небольшими суммами в несколько проектов. Еще один важный момент — компания MO Cash подписала меморандум о сотрудничестве с СК «Рідна», которая готова страховать финансовые риски инвесторов.

Также в компании заверили, что платформа разработана по самым новейшим и современным технологиям, которые позволяют соответствующим образом сохранить и при необходимости защитить данные клиентов.

Р2В-кредитование начало активно развиваться в 2005 году — в преддверии финансового кризиса . А уже через 10 лет обороты системы превысили $180 млрд. По прогнозам экономистов, объемы прямого кредитования до 2020 года достигнут $1 трлн.

Согласно данным Национального банка Украины, в нашей стране объем P2P кредитования по итогам 2016 года составил 5 млрд грн. Эксперты считают, что это существенно ниже потребностей украинской экономики для стабильного развития малого бизнеса.